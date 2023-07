Incêndio na Sertã que mobilizou quase 300 bombeiros teve origem num churrasco

O fogo que esta segunda-feira lavrou em Pedrogão Pequeno, na Sertã, teve origem num churrasco numa zona de mato.Segundo apurou o, dois jovens, de 18 e 25 anos, apresentaram-se esta segunda-feira na GNR da Sertã como os presumíveis autores do fogo. Foram constituídos arguidos e a investigação vai agora apurar se, de facto, o fogo começou na churrasqueira utilizada pelos dois homens.O incêndio chegou a mobilizar quase 300 bombeiros, colocou casas em risco e só foi controlado seis horas depois do alerta. Obrigou ao corte do trânsito no IC8 e à Estrada Nacional 2.