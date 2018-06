Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio nas Laranjeiras causou um desalojado

O imóvel ficou danificado e a única pessoa que residia no local não ficou lá a pernoitar.

Por Lusa | 07:37

Um incêndio que deflagrou na segunda-feira à noite num edifício junto à Estrada das Laranjeiras, em Lisboa, provocou danos no imóvel e um desalojado, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.



"O incêndio causou danos, em especial na cobertura, e o local ficou danificado. A única pessoa que residia no local não ficou lá a pernoitar", disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.



O incêndio ocorreu num edifício com dois pisos junto à Estrada das Laranjeiras, em Lisboa, com o alerta para o fogo a ser dado pelas 21:13.



A ocorrência não causou vítimas, com as chamas a serem combatidas por oito viaturas e 24 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros.