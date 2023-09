Incêndio no Barreiro deixa quatro desalojados

Um casal com dois filhos, de um e cinco anos, ficaram ontem desalojados na sequência de um incêndio que destruiu a casa onde viviam, no centro histórico do Barreiro.



De acordo com o Comando Sub-Regional da Península de Setúbal, o alerta foi dado pelas 02h43 e quando os bombeiros chegaram ao local deparam-se com uma moradia de dois andares em chamas.



A intervenção mobilizou 32 operacionais das corporações do Barreiro e o fogo, que terá começado no sótão, foi extinto pouco depois. O Serviço Municipal de Proteção Civil do Barreiro esteve no local, mas os quatro moradores encontraram solução de realojamento junto de familiares.