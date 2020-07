Incêndio no Gerês dado como dominado

Um incêndio deflagrou este domingo em Mata Vacas, no concelho de Terras de Bouro, no GerêsAlerta foi dado pelas 15h00.Fogo, que consumiu uma zona de floresta e mato denso, foi combatido por vários operacionais no terreno e quatro meios aéreos.O incêndio foi dado como dominado pelas 19h00. Seguem-se os trabalhos de rescaldo para evitar possíveis reacendimentos.