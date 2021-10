Um incêndio no hospital da CUF no Parque das Nações mobilizou 30 operacionais dos bombeiros (entre o Regimento de Sapadores de Lisboa e corporações de voluntários), mas foi dominado sem causar feridos ou danos graves.



O alerta foi dado pelas 12h20 desta terça-feira e à chegada os bombeiros verificaram que o foco de incêndio era numa arrecadação do piso -3.





Devido à rápida intervenção, as chamas foram apagadas em cerca de 20 minutos e não foi preciso evacuar o edifício, segundo fonte dos Sapadores.