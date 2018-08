Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio no Montijo mobiliza 145 bombeiros

Combate às chamas demorou cerca de duas horas, em Canha.

19:59

Um incêndio deflagrou este sábado à tarde em Canha, no Montijo, com cerca de 150 operacionais no terrenos apoiados por 33 veículos e três meios aéreos.



O incêndio já está em fase de resolução.



Foram cerca de duas horas no combate às chamas.



O objetivo agora é garantir que não há reacendimentos. No local estiveram várias corporações, nomeadamente de Montijo, Vila Franca de Xira, Samora Correia e Canha.