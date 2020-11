Incêndio no Porto de Sines destruiu 60 contentores

A PSA Sines, concessionário do Terminal de Contentores, do Porto de Sines, anunciou que vai investigar as causas do incêndio que ontem destruiu 60 contentores e obrigou à suspensão das operações durante cerca de três horas.

Em comunicado, a empresa adianta que o incêndio não provocou vitimas, "apenas o operador da grua de parque foi transportado, por precaução, para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, por inalação de fumos".

A empresa que conta com milhares de contentores em parque, explicou que o contentor onde deflagrou o incêndio, "estava carregado com um fertilizante, nitrato de cálcio, utilizado como adubo na agricultura. O incêndio alastrou a outros contentores na proximidade, contabilizando-se cerca de 60 contentores danificados" especificou a empresa.

O Sindicato XXI, que representa os trabalhadores também exige que "seja apurado o que terá originado o incêndio, que sejam apuradas responsabilidades para evitar episódios semelhantes no futuro".

Os responsáveis do sindicato alertam também para a necessidade de a empresa "implementar algumas medidas que são reivindicadas pelo sindicado há anos".