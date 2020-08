Incêndio no Sabugal combatido por dez meios aéreos e 182 bombeiros

Dez meios aéreos e 182 operacionais combatiam às 19h30 de hoje um incêndio que deflagrou próximo da localidade de Malcata, no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, segundo fonte da proteção civil.

"O combate [às chamas] está a correr bem e não há povoações em perigo", disse à agência Lusa, pelas 19:30, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

A mesma fonte do CDOS adiantou que o alerta foi dado às 17h36.

Pelas 19h30 o combate às chamas, numa zona de mato, envolvia 182 operacionais, auxiliados por 43 veículos e dez meios aéreos, de acordo com a Proteção Civil.

O presidente da Junta de Freguesia de Malcata, João Vítor, referiu à Lusa que as chamas, embora anunciadas como tendo tido origem na área da sua freguesia, "estão mesmo no limite dos concelhos do Sabugal e de Penamacor", na zona da freguesia de Meimão (Penamacor).

João Vítor também assegurou que o fogo não colocava povoações em risco.