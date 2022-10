Incêndio num armazém em Faro faz um ferido

Um incêndio num armazém de manutenção de embarcações provocou, esta terça-feira de manhã, um ferido na zona do Bom João, em Faro.A vítima é um homem de 43 anos que sofreu queimaduras consideradas graves e é funcionário da empresa.O homem sofreu queimaduras de 2.° e 3.° grau e foi transportado para o Hospital de Faro.O alerta para o fogo foi dado às 10h56. As chamas foram combatidas por 27 operacionais dos bombeiros apoiados por 14 viaturas.O espaço, que poderá armazenar produtos inflamáveis, fica localizado junto a um espaço comercial.As causas do fogo estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.