Incêndio num aviário em Vouzela mata 100 pintainhos

No dia anterior tinham dado entrada cinco mil aves.

Por Lusa | 12:46

Um incêndio num aviário no concelho de Vouzela provocou esta terça-feira de manhã a morte de 100 pintos e danos no circuito interno da água, disse à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.



"No dia anterior tinham dado entrada no aviário cinco mil pintainhos e acabaram por morrer 100 intoxicados, uma vez que o fogo não os atingiu, mas eram mesmo muito pequeninos, com poucos dias de vida", adiantou à Lusa a mesma fonte do CDOS.



Também o circuito interno da água foi afetado, "sem qualquer prejuízo para a rede pública de água, uma vez que alguns canos acabaram por arder", contou à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vouzela.



Joaquim Tavares disse que o incêndio "terá sido provocado por uma queimadura no aquecimento e propagou à serradura envolvente, não afetando a estrutura do aviário" localizado em Caveiros de Baixo, na União das Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas, no concelho de Vouzela, distrito de Viseu.



O incêndio, que foi dado como dominado às 06h58, foi combatido com a ajuda de três viaturas e 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vouzela e da GNR.