Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, depois de um incêndio deflagrar esta sexta-feira numa casa, em Rio Tinto, Gondomar.O alerta para o fogo foi dado às 21h58. As vítimas foram transportadas para uma unidade hospitalar.Para o local foram mobilizados as corporações dos bombeiros de Gondomar, da Areosa, de São Pedro da Cova e o INEM.Ao que oapurou, as chamas foram de imediato extintas pelos operacionais.