Incêndio numa cozinha fere casal de idosos em Albergaria-a-Velha

Um casal de idosos, de 86 e 89 anos, ficou ferido na sequência de um incêndio, esta terça-feira à tarde, cerca das 16h00, no 2°andar do edifício Alagoas 3, na Rua Serpa Pinto, em Albergaria-a-Velha.O casal foi resgatado pelos bombeiros de Albergaria-a-Velha. As chamas destruiram, parcialmente, a cozinha.As vítimas foram levadas pela corporação local para o hospital de Aveiro.A GNR foi mobilizada e investiga.