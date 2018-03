Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio numa habitação em Beja faz três feridos

Vítimas foram transportadas de imediato para o hospital.

Por Lusa | 07:45

Um incêndio numa habitação em Beja, ocorrido sexta-feira à noite, provocou três feridos ligeiros por inalação de fumos, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que as três pessoas foram transportadas para o hospital de Beja.



"Não há desalojados", referiu a mesma.



O alerta para o incêndio, ocorrido na Rua Infante D. Henrique, foi dado às 21h18 de sexta-feira, de acordo com o CDOS, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Beja e a PSP.