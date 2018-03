Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio numa habitação em Moura faz três desalojados

Cozinha da habitação ardeu e a casa ficou sem condições de habitabilidade devido ao fumo.

00:02

Um incêndio numa habitação em Moura, distrito de Beja, provocou esta terça-feira três desalojados, uma mulher e dois filhos menores, tendo os jovens sofrido ferimentos ligeiros devido a inalação de fumos, disseram fontes dos bombeiros e da PSP.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que os dois feridos foram transportados para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Moura.



Segundo a mesma fonte, ardeu a cozinha da habitação, tendo a casa ficado sem condições de habitabilidade, devido ao fumo.



As três pessoas que habitam o imóvel, situado na Rua da Oliveira, de acordo com fonte da PSP, ficam realojadas temporariamente em casa de familiares.



O alerta foi dado às 21h01, segundo o CDOS, tendo sido mobilizados para o local 16 operacionais e cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Moura e a PSP.