Incêndio obriga a evacuação de centro comercial em Caldas das Taipas

Chamas obrigaram à evacuação do espaço.

11:37

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira de manhã no Centro Comercial Passerelle, nas Caldas das Taipas em Guimarães, e obrigou à evacuação do espaço.



Não é para já conhecida a origem do incêndio.



Em atualização