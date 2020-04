Incêndio obriga à evacuação de edifício em Espinho

Um edifício foi evacuado em Espinho depois ter sido completamente consumido pelas chamas. Segundo o que oconseguiu apurar, as pessoas conseguiram deixar a habitação, localizada na Rua 62, assim que as chamas deflagraram.Os bombeiros de Espinho foram mobilizados para este incêndio que está atualmente confinado a duas casas, uma habitada - onde deflagraram as chamas - e outra devoluta.Fonte oficial dos bombeiros confirmou aoque não há, até ao momento, registo de feridos.As causas do incêndio estão ainda por apurar. O alerta foi dado às 20h57.Em atualização