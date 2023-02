Incêndio obriga à evacuação de prédio em Braga. Há um bombeiro ferido

Um incêndio num prédio em Amares, em Braga, levou à evacuação de todos os apartamentos do edifício. Um bombeiro ficou ferido, depois de se cortar com um vidro, e foi levado para o hospital.O alerta foi dado às 13h50 para um incêndio no primeiro andar daquele prédio. No momento da ocorrência, ninguém estava na habitação.Os apartamentos atingidos pelas chamas ficaram parcialmente destruídos. A sala de jantar do apartamento do primeiro andar foi totalmente consumida pelas chamas.Seis pessoas ficaram desalojadas e vão ter de passar a noite em casa de familiares.