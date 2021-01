Um fogo, que deflagrou pelas 08h30 desta terça-feira, destruiu parcialmente a casa das máquinas de dois elevadores no 4º piso do Hospital de Santa Maria da Feira. Como precaução, foram evacuadas as alas de Pediatria e de Medicina da unidade de feridos.





CM Miguel Paiva, presidente do Centro Hospital de Entre Douro e Vouga.





“Registo o trabalho dos Bombeiros da Feira e de toda a rede interna de combate a incêndios para que o fogo ficasse confinado à casa das máquinas. Foi evitada a propagação das chamas a outras áreas”, disse aoMiguel Paiva, presidente do Centro Hospital de Entre Douro e Vouga.