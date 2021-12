Incêndio obriga a evacuar parcialmente Intermarché da Moita

Um incêndio no Intermarché da Moita na manhã desta terça-feira obrigou a evacuar parcialmente aquele estabelecimento comercial.



O fogo deflagrou pelas 10h45 numa conduta e afetou a zona de cozinha onde é efetuada a confeção de alimentos.





O incêndio não provocou feridos, mas obrigou a mobilizar 13 operacionais dos bombeiros da Moita e da corporação do Sul e Sueste.O fogo já foi dado como dominado, mas prosseguem trabalhos de remoção de placas do telhado do edifício para averiguar outros focos de incêndio nas condutas de extração de fumos.