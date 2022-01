Incêndio obriga a evacuar prédio de oito andares em Mem Martins

Um incêndio deflagrou ao final da tarde de hoje, no quinto andar de um prédio na Praceta do Outeiro, em Mem Martins.



As chamas ficaram circunscritas a um quarto da habitação, onde moravam mãe e filha.





Ainda assim e devido ao fumo intenso, o prédio de oito andares teve de ser evacuado.

Ao inicio da noite, os moradores regressaram às casas, com exceção para a mãe e filha do apartamento em causa que vão pernoitar na casa de uma vizinha uma vez que a casa ficou sem condições de habitabilidade.





As causas do fogo ainda não são conhecidas.A família não estava em casa quando as chamas deflagraram.