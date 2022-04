Incêndio obriga a evacuar zona comercial em Famalicão

Um incêndio deflagrou este sábado na arrecadação de um salão de cabeleireiro de uma zona comercial em Vila Nova de Famalicão, cerca das 12 horas. O local teve de ser evacuado e o salão ficou totalmente destruído, encontrando-se já em fase de rescaldo.O fogo começou por deflagrar na parte superior do edifício, junto à caldeira.Dois bombeiros ficaram feridos e outro homem assustou-se e acabou por cair. As três vítimas foram transportadas ao hpospital, para receberem tratamento médico.Os bombeiros de Famalicão e famalicenses estão no local com 34 elementos, apoiados por 17 veículos.