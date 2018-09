Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio obriga à retirada de 21 crianças de infantário em Lisboa

Fogo terá tido origem numa máquina de secar roupa do estabelecimento, durante esta terça-feira.

Por J.C.R. e S.T. | 08:30

Um incêndio levou à retirada de 21 crianças, com idades entre um e quatro anos, do Centro Infantil, localizado no número 79, esta terça-feira, na avenida de Roma, em Lisboa.



Ao que o Correio da Manhã apurou, o alerta foi dado para os Sapadores Bombeiros de Lisboa por volta das 14h55.



O incêndio terá tido origem numa máquina de secar roupa do próprio infantário. Os bombeiros procederam à extinção do incêndio e à ventilação do local.



Estiveram envolvidos na operação 20 bombeiros, auxiliados por cinco viaturas, INEM e PSP.