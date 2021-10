Incêndio obriga a retirar moradores de prédio na Trofa

Um prédio de seis andares foi evacuado na manhã deste sábado devido a um incêndio.



Tudo aconteceu pouco depois das 07h00 no Largo Costa Ferreira, na Trofa. As chamas começaram num apartamento situado no 4º andar, mais concretamente na zona da cozinha e da varanda.





No momento do fogo, os moradores não estavam no apartamento pelo que os bombeiros tiveram que arrombar a porta de entrada para conseguirem extinguir o incêndio.No combate às chamas estiveram os bombeiros da Trofa com um total de nove operacionais e duas viaturas.Os moradores já regressaram ao prédio.