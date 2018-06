Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio obriga a tirar cinquenta pessoas de casa em Oeiras

Fogo em terceiro andar feriu cinco moradores e matou gatos e pássaros.

Por João Tavares | 07:54

Um incêndio numa habitação lançou o medo num prédio com cinco andares em Oeiras, ao início da manhã desta quarta-feira. As autoridades viram-se obrigadas a retirar cerca de 50 moradores, muitos dos quais ainda se encontravam a dormir.



Cinco pessoas foram assistidas no local, entre as quais um bebé com apenas dois anos. Já nove gatos, e alguns pássaros, que se encontravam na casa onde deflagrou o fogo, acabaram por morrer.



O alerta chegou junto das autoridades às 07h27. Um telefonema dava conta de um incêndio numa casa do 3º piso. Mas os bombeiros de Oeiras chegaram ao local, depararam-se com um foco de incêndio na sala. "Só essa divisão é que ficou afetada pelo fogo. Mas depois gerou-se muito fumo", explicou ao CM o comandante da corporação de Oeiras.



José Manuel Pereira explicou ainda que "houve a necessidade de retirar as pessoas do prédio como medida de precaução".



Os bombeiros combateram o incêndio e, juntamente com meios do INEM, acabaram por prestar ajuda médica a ferimentos ligeiros nas vítimas, que recusaram ir a uma unidade hospitalar.



No local esteve ainda a PSP, que chegou mesmo a montar um perímetro de segurança, assim como elementos do Serviço Municipal da Proteção Civil.



Perante a morte de diversos animais – que se encontravam todos na mesma casa –, existiu mesmo a necessidade de chamar também ao local funcionários do canil.



As autoridades policiais estão a investigar as causas do incêndio.