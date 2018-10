Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio perto de bomba de gasolina em Setúbal obriga ao corte da EN10

Bombeiros continuam no local para precaver qualquer reacendimento.

17:15

Um incêndio em zona de mato, que se estava a aproximar de uma bomba de gasolina, na EN10 em Grelhal, Setúbal, obrigou os bombeiros a deslocarem-se de um incêndio no Parque da Arrábida para o quilómetro 36 da EN10.



As chamas já estão dominadas mas a aproximação do fogo a uma bomba de gasolina gerou algum receio por parte dos operacionais no local.



No local estão cerca de três dezenas de operacionais apoiados por vários veículos e uma máquina de rasto.