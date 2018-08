Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio perto de zona industrial ameaça fábrica em Famalicão

Fogo deflagrou na localidade de Lousado, durante a manhã desta segunda-feira.

17:09

Um incêndio deflagrou durante a manhã desta segunda-feira perto de uma zona indústrial, ameaçando uma fábrica de pneus, em Lousado, Vila Nova de Famalicão.



O alerta foi dado por volta das 10h45 e no local estiveram 68 operacionais.



O incêndio foi dominado por volta das 16h30, apesar do vento forte, uma das maiores adversidades no combate às chamas para a equipa dos bombeiros.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros de Famalicão, às 17h00 o fogo já se encontrava em fase de rescaldo, pelo que o local vai continuar a ser vigiado como forma de precaução.



As causas do incêndio ainda estão por apurar.