Incêndio provoca um desalojado em Cercal do Alentejo

Um incêndio consumiu esta quarta-feira, uma casa de madeira e uma área de pasto e mato no lugar de Freixo, freguesia de Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.

As chamas deflagraram na casa de madeira que era habitada pela proprietária do terreno, e em pouco minutos destruíram por completo a habitação.

Quando os bombeiros de Cercal do Alentejo chegaram ao local já a casa estava consumida e as chamas tinham alastrado a uma zona de pasto e mato.

A idosa foi realojada provisoriamente pela junta de freguesia.

O alerta foi dado cerca das 17h30 e no combate às chamas estiveram 25 operacionais, apoiados por 11 veículos dos Bombeiros de Cercal do Alentejo, Vila Nova de Milfontes, Vila Nova de Santo André e Sines.

Esteve também presente no combate um helicóptero ligeiro com uma tripulação de cinco GIPS.

Os operacionais no terreno contaram ainda com o apoio de uma máquina de rastos e dois tratores agrícolas.

A patrulha da GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.