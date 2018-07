Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio que deflagrou em Portalegre e entrou em Espanha já está dominado

No local estiveram 97 operacionais de várias corporações de bombeiros, auxiliados por 27 viaturas e três meios aéreos.

Por Lusa | 18:26

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira à tarde na zona de Campo Maior, Portalegre, e entrou em Espanha, mas já foi dominado e os bombeiros procedem ao rescaldo, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre adiantou à Lusa que o fogo agrícola destruiu uma área ainda por calcular de pasto, restolho e seara na zona fronteiriça.



O alerta para o incêndio foi dado às 15h25 e levou à mobilização, da parte portuguesa, de 97 operacionais de várias corporações de bombeiros, auxiliados por 27 viaturas e três meios aéreos.



As operações de combate também envolveram bombeiros espanhóis, referiu a fonte, desconhecendo os meios mobilizados por Espanha.



Depois de dominado, o incêndio entrou em fase de rescaldo às 17h38, indicou a fonte do CDOS de Portalegre.