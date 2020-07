Incêndio que vitimou bombeiro em Oleiros está a ameaçar casas em Proença-a-Nova e Sertã

O comandante Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco disse este domingo que o incêndio que começou sábado em Oleiros, e que vitimou um bombeiro e fez seis feridos, alastrou para uma zona com pequenas aldeias, estando a ameaçar habitações.

"O incêndio que teve uma propagação violentíssima desde o início e, apesar de termos registado que os trabalhos de combate estavam a correr muito favoravelmente, fruto de muitas projeções que aconteceram pela intensificação do vento, não foi possível na fase inicial dominar este incêndio", referiu, em conferência de imprensa, o comandante Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, Luís Belo Costa.

O Correio da Manhã sabe que, deste fogo há a registar a morte de um bombeiro, bem como seis feridos, sendo quatro ligeiros e dois feridos graves, disse Luis Belo Costa. Dos quatro bombeiros feridos, três já tiveram alta, um foi transferido para a cirurgia máxilo facial do hospital da Universidade de Coimbra.

Os civis são duas mulheres feridas ligeiras, uma evacuada em Vila flor e outra em Oleiros. Foram ambas assistidas nas unidades de saúde da zona.



Diogo Dias, o jovem bombeiro que morreu num acidente durante combate às chamas em Oleiros

Um bombeiro de 21 anos da corporação de Proença-a-Nova morreu e outros quatro ficaram feridos, dois deles com gravidade, num incêndio de grandes dimensões no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco.



Segundo apurou o CM, Diogo Dias estava desaparecido e foi encontrado carbonizado dentro da viatura capotada que seguia para o combate às chamas. Quatro bombeiros foram projetados para fora do veículo e o quinto elemento ficou encarcerado, sendo arrastado com a viatura para uma ravina.



Este é o terceiro bombeiro a perder a vida durante o combate aos incêndios só no verão de 2020.