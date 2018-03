Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio queimou fábrica de tecidos em Barcelos

Chamas não causaram quaisquer feridos.

15:02

Um incêndio deflagrou esta terça-feira numa fábrica de tecidos em Fragoso, Barcelos, mas sem provocar feridos, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.



Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 13h32, tendo sido mobilizados para o local 21 operacionais, apoiados por oito viaturas.



As causas do incêndio ainda estão por apurar.