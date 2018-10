Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

50 pessoas retiradas de prédio devido a incêndio no Porto

Ao que tudo indica as chamas começaram numa cozinha.

Por A.R. | 11:52

Cerca de cinquenta pessoas foram retiradas de um prédio na sequência de um incêndio, este domingo de manhã, na rua Professor Barata Feyo, na zona do Amial, no Porto.



Ao que tudo indica as chamas começaram numa cozinha. "O alerta foi dado às 10h50 pelos moradores. Chegámos ao terceiro andar com recurso a uma autoescada e conseguimos atuar a tempo de não alastrar as chamas para outras divisões" explicou Carlos Oliveira, chefe dos Bombeiros Sapadores do Porto.



Uma hora depois, o incêndio tinha sido extinto e os moradores regressaram a casa. As causas do fogo não são conhecidas.