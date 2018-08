Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio suspeito destrói veículo comercial em Albufeira

Fogo começou cerca das 02h00 e destruiu por completo um Diat Doblo estacionado.

Por Ana Palma | 09:06

O fumo, as chamas e o estrondo de vidros a partirem-se alarmaram, na madrugada desta quinta-feira, os moradores da rua Cândido Guerreiro, na zona de Montechoro, em Albufeira, onde um veículo ligeiro comercial ardeu completamente. O incêndio, de origem suspeita, está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária de Faro, cujos peritos já estiveram a recolher indícios no local.



Segundo referiu ao CM o proprietário do carro, de nacionalidade brasileira, que solicitou o anonimato, o alerta foi dado "por vizinhos minutos depois das 02h00". "Eu ouvi uma espécie de explosão e depois a buzina do carro começou a tocar e acordou toda a gente na rua. Quando saí de casa, deparei-me com a viatura totalmente tomada pelo fogo", relatou.



As chamas foram rapidamente dominadas e extintas pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira, mas já não foi possível salvar o veículo, um Fiat Doblo, que o proprietário tencionava vender. Apesar do susto, não houve vítimas. Além dos bombeiros, a GNR também esteve no local, num total de 10 operacionais e quatro viaturas. Por haver suspeitas de fogo posto, o caso passou para a PJ.



PORMENORES

BMW arde

Na quarta-feira de madrugada, em Portimão, outro fogo suspeito destruiu um BMW, na zona da Pedra Mourinha.



Danos

Outra viatura - um Renault - que estava junto ao BMW, em Portimão, sofreu danos avultados na parte lateral.



Duas viaturas

A PJ está também a investigar um fogo que destruiu duas viaturas, sábado, nos Salgados, em Albufeira.