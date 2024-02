Incêndio urbano em Esposende obriga ao realoajmento de três pessoas

Três pessoas foram este sábado realojadas na sequência de um incêndio urbano num prédio na freguesia de Marinhas, em Esposende, distrito de Braga, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Cávado, em Braga.

Em declarações à Lusa, fonte deste comando disse que, pelas 13h10, deflagrou um incêndio num prédio na rua do Mouchinho, na freguesia de Marinhas, concelho de Esposende (Braga), que provocou "danos materiais", obrigando a realojar três pessoas.

Não houve feridos, mas três pessoas foram realojadas numa outra habitação própria, não tendo havido necessidade de serem reencaminhadas para outros serviços da autarquia, explicou a mesma fonte.

No local, a combater as chamas, estiveram 12 operacionais dos Bombeiros de Esposende com quatro veículos, e uma equipa da GNR.

O encerramento da ocorrência foi registada pelas 15h30.

As razões do incêndio são ainda desconhecidas, referiu fonte do Comando.