Mais de 70 bombeiros combatem incêndio florestal em Odivelas

Fogo começou por volta das 10h00. Incêndio lavra em zona de mato.

11:01

Um incêndio que está consumir uma zona de mato no concelho de Odivelas, no distrito de Lisboa, está a ser combatido por 77 elementos dos Bombeiros de Loures, Caneças, Amadora e Odivelas, apoiados por 22 viaturas e um meio aéreo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Lisboa, o alerta foi dado às 09h57.



O colégio privado de Monte Maior, nas imediações do local do fogo, pode estar em perigo, pelo que as autoridades ponderam a evacuação do estabelecimento de ensino com cerca de 1500 pessoas entre estudantes e docentes. No entanto, o vento parece estar a mudar a direção do fogo.



Chamas estavam a ser 'fomentadas' pelo vento e temperaturas altas, neste momento a ser controladas pelas bombeiros.



No local estão também as equipas da GNR e PSP. Não há habitações afetadas.



Em atualização