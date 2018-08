Abastecimento de água normalizado no centro de Monchique

Problemas de comunicação serão resolvidos até sexta-feira.

Por Lusa | 14:14

O abastecimento de água no centro da vila de Monchique está a funcionar normalmente, depois de ter estado cortado devido ao incêndio que lavra no concelho, disse à Lusa o presidente do município, Rui André.



"Já resolvemos a situação, toda a população está a ser abastecida, não há qualquer problema de abastecimento", declarou o autarca, esta manhã, lembrando que ocorreu uma "situação de exceção" - o abastecimento de viaturas dos bombeiros na vila, tendo em conta a aproximação das chamas.



Além disso, os helicópteros estiveram a abastecer com água das piscinas municipais. Existe um sistema de reposição automático, mas os níveis dos depósitos baixaram significativamente.



O centro urbano da vila, sede deste concelho do distrito de Faro, esteve sem abastecimento de água entre a noite de segunda-feira e terça-feira, na sequência do fogo que deflagrou na serra na sexta-feira, ao início da tarde.



Sobre a energia elétrica, Rui André explicou que a EDP já colocou geradores no terreno, havendo problemas em muitas zonas mais isoladas do concelho.



Ainda assim, o autarca foi informado de que "até sexta-feira 80% dos problemas serão resolvidos".



Ao nível das telecomunicações, tendo em conta a destruição de infraestruturas, esta manhã registavam-se ainda várias dificuldades, com a MEO/Altice a colocar antenas no terreno.



O presidente da Câmara de Monchique aproveitou para lembrar a empresa que o problema das telecomunicações no concelho não é sentido apenas na altura dos incêndios: "Monchique tem muitas zonas em que a comunicação não é fácil".