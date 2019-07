Ação popular contra o Estado exige apoio para "milhares de pessoas" vítimas dos incêndios

O Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM) moveu uma ação popular contra o Estado, que acusa de negligência, para que "milhares de pessoas" sejam ressarcidas das suas perdas, anunciou esta terça-feira a organização.

"As vítimas não são pedintes, são cidadãos que foram lesados por um Estado que não foi capaz de prevenir o fogo, não foi capaz de as proteger do fogo e que agora não quer compensá-las pelas perdas que sofreram", afirma o MAAVIM, com sede em Midões, concelho de Tábua.

A ação popular, com cerca de 100 páginas e vários documentos anexos, deu entrada na segunda-feira no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, contando a iniciativa com apoio jurídico do advogado Luís Fábrica, de Lisboa.