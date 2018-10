Câmara de Cascais recusa especular sobre origem do incêndio e remete para investigação

Fogo que deflagrou na serra de Sintra fez 21 feridos.

Por Lusa | 15:01

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, recusou especular sobre a origem do incêndio que deflagrou no sábado à noite na serra de Sintra, adiantando que as autoridades já se encontram a investigar.

"Sabemos que já estão os meios judiciários no terreno, de investigação, portanto vamos aguardar que eles cheguem às suas próprias conclusões. Até lá, não vale a pena nós estarmos a lançar alguma ideia que seja pura especulação", afirmou o autarca no ponto de situação feito nos Paços do Concelho de Cascais.

Na opinião do presidente da Câmara, "tudo o que se possa dizer por enquanto é pura especulação".