Combate às chamas em Monchique reforçado com operacionais e viaturas

Intensidade e constantes mudanças de direção do vento têm dificultado as operações.

Por Lusa | 05:07

O incêndio que lavra em Monchique, Faro, contiua a ser reforçado com operacionais e viaturas no apoio ao combate às chamas, de acordo com os dados disponíveis na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Às 05h00 desta terça-feira, o fogo estava a ser combatido por 1.187 operacionais, apoiados por 377 viaturas. Como cair da noite, os meios aéreos, que ultrapassaram a dezena durante o dia, deixaram de operar.

O combate ao incêndio que deflagra desde sexta-feira em Monchique tem sido dificultado pela intensidade e constantes mudanças de direção do vento e pela dificuldade de acesso dos meios terrestres ao terreno devido à densa vegetação existente, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro (CDOS).