Combate às chamas na serra do Marão mobiliza mais de 130 operacionais

Incêndio está ativo em zona de mato com declive acentuado.

Por Lusa | 06:16

O combate a um incêndio na serra do Marão, em Santa Marta de Penaguião, está a mobilizar mais de 130 operacionais, disse hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real.



O incêndio, cujo alerta foi dado às 23h07, "é numa zona de mato, de declive acentuado, na serra do Marão, o que está a dificultar o acesso, mas não existem povoações próximas", precisou a mesma fonte.



Às 06h00, encontravam-se no terreno 138 operacionais apoiados por 45 meios terrestres, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil.