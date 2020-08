Incêndios consomem zona de floresta junto à Lagoa de Óbidos

Dois incêndios deflagraram este domingo junto à Lagoa de Óbidos. O primeiro, no Vau, teve início pelas 16h40 e chegou a mobilizar um meio aéreo.



Uma hora depois entrou em fase de resolução e no espaço de apenas 30 minutos, começou o segundo incêndio, junto ao Bom Sucesso Resort, que contou com dois meios aéreos no combate às chamas. O fogo chegou a aproximar-se de um aldeamento turístico quando foi dominado.





"Há indícios de ação intencional dolosa. Não havia condições naturais que pudessem provocar estes dois incêndios. Ao que tudo indica, está terá sido uma oportunidade para alguém tentar provocar danos nesta zona de povoamento florestal", contou aoMarco Martins, Comandante dos Bombeiros de Óbidos.As duas ocorrências mobilizaram cerca de 200 operacionais de várias corporações do distrito de Leiria."A segunda situação foi mais intensa, mas o facto de termos meios mesmo aqui ao lado permitiu que o combate começasse logo numa fase bastante inicial", adiantou o Comandante. A GNR está a investigar as causas dos dois incêndios.