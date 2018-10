António Costa acompanhou evolução de "ameaça efetiva" na serra de Sintra

Primeiro-ministro falou sobre o incêndio que fez 21 feridos.

Por Lusa | 13:03

O primeiro-ministro adiantou este domingo que esteve a acompanhar, durante a madrugada, o incêndio que deflagrou no sábado à noite na zona da Peninha, serra de Sintra, e que evoluiu para Cascais, considerando-o "uma ameaça efetiva à segurança".

"Obviamente que estive a acompanhar [a evolução do incêndio], até cerca das 04h30 da manhã, o que se estava a passar, e em contacto com o senhor presidente da Câmara Municipal de Cascais", afirmou António Costa.

Em declarações aos jornalistas, no concelho da Golegã, distrito de Santarém, António Costa fez questão de deixar a Carlos Carreiras "um abraço de solidariedade e apreço pela forma, aliás, muito serena como soube exercer as suas funções de responsável municipal da Proteção Civil e pela forma como se articulou muito bem com o Comando Distrital das Operações de Socorro".