Quatro bombeiros feridos no combate aos incêndios em Castelo Branco

?? ? Os #incêndios que afetam o distrito de #CasteloBranco são bem visíveis nesta imagem de satélite (#SAT24 imagens geradas entre as 15:25h e as 19:10h) ??? pic.twitter.com/ijf7MIqZwn — VOST Portugal (@VOSTPT) July 20, 2019

Um total de seis incêndios florestais estão este sábado à tarde em curso no centro do país, mobilizando um total de 750 operacionais, 196 viaturas e 19 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.Quatro bombeiros ficaram feridos, este sábado, no combate às chamas nos incêndios em Castelo Branco.A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que não dá conta de qualquer ocorrência importante, indica que o distrito com mais meios é o de Castelo Branco, onde lavra um incêndio florestal desde 14h50 no concelho de Vila de Rei e que está a ser combatido por 284 operacionais, apoiados por 84 viaturas e quatro meios aéreos.No mesmo distrito, na Sertã, um outro fogo florestal, que deflagrou às 14h47, envolve 211 operacionais, 54 viaturas e nove meios aéreos.No distrito de Viseu, 176 operacionais, 42 viaturas e dois meios aéreos combatem as chamas num incêndio em mato no concelho de Nelas, uma ocorrência que começou às 17h23 e que já se encontra em resolução.Em Viana do Castelo estão ativos três incêndios com 55 bombeiros, 14 viaturas e uma aeronave.A ANEPC registava às 18h50 um total 37 incêndios que mobilizam 1.225 operacionais, 337 viaturas e 23 meios aéreos.Dos 37 fogos, três estão em resolução e 26 em conclusão, estando os restantes em curso.