Incêndios deste sábado levam ao corte de estradas em Santarém, Porto e Viseu

Os incêndios que deflagraram este sábado no país obrigaram ao corte do IC9, em Ourém, distrito de Santarém, e da A41 em Valongo, distrito do Porto, disse à Lusa o comandante da Proteção Civil Pedro Araújo.

Também o incêndio que decorre em Bodiosa, distrito de Viseu, com duas frentes ativas, levou ao corte da estrada nacional 16, disse o responsável.

O incêndio de Valongo começou na sexta-feira e foi dado como dominado, mas reativou este sábado, sendo um dos que inspira maiores cuidados.

Segundo o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os incêndios que deflagraram este sábado no norte e centro do país (128 até às 18h30) afetaram especialmente os distritos do Porto, Braga e Aveiro e obrigaram também ao corte de diversas outras estradas municipais e arruamentos.

Questionado pela Lusa sobre se todas as estradas já estão transitáveis, o responsável disse que não podia precisar, visto que é sempre necessário limpar as vias e que esse processo pode demorar algum tempo.