Dois bombeiros feridos em fogo com mais de 160 operacionais em Trancoso

Duas das três frentes já foram dominadas.

Por Lusa | 01:30

Mais de 160 bombeiros estiveram, esta segunda-feira à noite, a combater um incêndio com três frentes ativas que deflagrou na noite de segunda-feira em Trancoso e que causou dois feridos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.



"Recebemos o alerta para o incêndio às 21h33 em Aldeia Nova, concelho de Trancoso. Trata-se de um incêndio que lavra numa zona de mato e pinhal com três frentes ativas", disse à Lusa fonte do CDOS da Guarda, cerca das 01h15.



Segundo a mesma fonte, não houve habitações em risco, registando-se ferimentos em dois bombeiros.



"Temos registo de dois bombeiros feridos, um com um trauma no membro inferior direito e outro também com um trauma no membro inferior esquerdo. Um dos feridos é dos bombeiros da Guarda e outro da Força Especial de Bombeiros", explicou.



No combate às chamas estão ainda envolvidos 168 operacionais, apoiados por 48 viaturas. Às 5h50, duas das três frentes ativas já estavam dominadas.