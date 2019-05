Dois fogos em Pombal mobilizam quatro meios aéreos

Dois incêndios, que deflagraram quase em simultâneo, no concelho de Pombal, distrito de Leiria, estão hoje a mobilizar quatro meios aéreos, disse às 15h00 à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.



Segundo fonte do CDOS, o fogo que deflagrou pelas 13h49, em Vale das Éguas, na União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, é o que está a ser olhado com "maior preocupação", embora não haja "habitações em risco".





Neste teatro de operações, às 14h50, estavam a combater o incêndio 65 elementos, apoiados por 17 veículos e quatro meios aéreos. Foram também mobilizados para o local brigadas de incêndio.A outra ocorrência foi registada às 13h43, na localidade de Cartaria, na mesma freguesia. O combate está mobilizar 69 elementos e 20 veículos.