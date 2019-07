O incêndio, que deflagrou na sexta-feira em Pêro Viseu, Fundão, foi dado como dominado à 01h06 deste sábado, disse à agência Lusa a Proteção Civil de Castelo Branco.



"No terreno estão 300 bombeiros e 95 meios operacionais", acrescentou a mesma fonte.





Cerca das 23h45 de sexta-feira, o fogo tinha uma frente ativa, que mobilizava 306 operacionais, indicou à Lusa o segundo comandante operacional distrital de Castelo Branco, Amândio Nunes."Todos os meios foram colocados na cabeça do incêndio e esperamos que entre em fase de dominado dentro de uma ou duas horas", referiu.O incêndio, em terreno de floresta e mato, com poucos acessos, teve início às 15h05 na freguesia de Pêro Viseu, no Fundão.