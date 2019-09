Fogo em Condeixa-a-Nova combatido por mais de 200 bombeiros e dois meios aéreos

O incêndio que deflagrou este domingo de madrugada no Casal dos Balaus, concelho de Condeixa-a-Nova, está a ser combatido por 236 operacionais apoiados por 68 viaturas e dois meios aéreos, de acordo com a página oficial da Proteção Civil.



Uma fonte do CDOS de Coimbra disse à Lusa que o difícil acesso ao local do incêndio está "a dificultar o combate ao fogo".





A mesma fonte disse ainda à Lusa que "não existem habitações em perigo nem feridos a registar".O incêndio deflagrou às 02h06 numa zona de mato no Casal dos Balaus, concelho de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.