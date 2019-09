Fogo no Marco de Canaveses combatido por mais de 120 bombeiros

Um fogo lavra desde as 21h00 de sexta-feira no concelho de Marco de Canaveses, estando este sábado de manhã a ser combatido por 128 operacionais, segundo informação disponível na página da Proteção Civil.



Além deste incêndio, outros três figuram entre as "ocorrências importantes" no site da Proteção Civil, um deles o fogo que começou há dois dias em Águeda, mas que se encontra em resolução.





O incêndio no concelho de Marco de Canaveses, na localidade de Paredes de Viadores, teve início poucos minutos antes das 21h00 de sexta-feira e estava pelas 08h00 deste sábado com duas frentes ativas.No combate a este fogo estão este sábado de manhã 128 operacionais, apoiados por 35 meios terrestres e dois meios aéreos.Como incêndios com dimensão relevante, a página da Proteção Civil destaca um fogo em Gestaçô, concelho de Baião, que deflagrou às 00h00 deste sábado e está a ser combatido por mais de meia centena de operacionais.No concelho de Cinfães, um incêndio teve início durante a madrugada na localidade de Guisande, estando no combate mais de 60 operacionais e 15 meios terrestres.