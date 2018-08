Despiste seguido de incêndio mata duas pessoas e fere quatro em Évora

Três meios aéreos combatem chamas no local. Acidente originou fogo em Pavia.

Por Lusa | 17:23

Um despiste entre duas viaturas seguido de incêndio provocou a morte de duas pessoas, em Pavia, concelho de Mora, em Évora. A colisão entre dois carros fez ainda com que um motociclo se despistasse. O condutor da mota ficou com ferimentos leves.



Além das duas vítimas mortais que morreram carbonizadas, há ainda um ferido grave vítima do acidente e outros três ligeiros, sendo que um deles é o motociclista.



O ferido grave foi transportado por um meio aéreo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para uma unidade hospitalar em Lisboa e os três feridos ligeiros encaminhados para o hospital de Évora, segundo confirmou o CDOS de Évora.



O acidente originou um fogo numa zona agrícola que está em fase de resolução com 52 operacionais, com 15 veículos e dois meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil na internet.

O alerta para este incêndio foi dado pelas 17h20.