Fogo em Seia está dominado mas mantém-se número de efetivos

Por Lusa | 20:05

O incêndio que lavra em Seia desde sexta-feira está "dominado" desde as 19h27, mantendo-se o mesmo número de efetivos, disse este sábado à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do distrito da Guarda.

De acordo com a página eletrónica da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estão no terreno 361 operacionais, com 121 viaturas, apoiados por dois meios aéreos.

O fogo começou cerca das 16h13 de sexta-feira, numa zona de povoamento florestal, em Fontão, Loriga, no concelho de Seia, no distrito da Guarda.